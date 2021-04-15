النفط يلامس 67 دولارا

2021/04/15 | 10:31 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت أسعار النفط يوم الخميس، على الرغم من ثباتها بالقرب من أعلى مستوياتها في شهر واحد بعد أن قفزت العقود الآجلة حيث رفعت وكالة الطاقة الدولية وآخرون توقعات الطلب على النفط مع تعافي الاقتصادات الكبرى من الوباء.

ونزل خام برنت 4 سنتات إلى 66.54 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:19 بتوقيت جرينتش بعد ارتفاعه 4.6 بالمئة يوم الأربعاء وأغلق عند أعلى مستوى منذ 17 مارس آذار.

وانخفضت العقود الآجلة لخليج غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11 سنتًا ، إلى 63.2 دولارًا للبرميل ، بعد أن ارتفعت 4.9٪ في الجلسة السابقة.

PUKmedia عن وكالات

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