2021/04/15 | 10:31 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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نشر مختصون اقتصاديون، قائمة باحدث اسعار الصرف في الاسواق العراقية اليوم الخميس.

وبحسب قائمة الاسعار التي اطلع عليها NRT عربية (15 نيسان 2021)، فان سعر صرف الدولار جاء على النحو التالي:

بغداد - بورصة الكفاح

147,800

....

السعر في الصيرفات ( تقريبي)

147,250

148,250

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اربيل / بورصة

148,000

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البصرة / بورصة

147,900

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النجف / بورصة

147,850

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الموصل / بورصة

148,000

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السليمانية / بورصة

148,000

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد قفزة غير مسبوقة.. الدولار يسجل هبوطا في الاسواق العراقية اليوم الخميس) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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