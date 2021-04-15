هجوم صاروخي يستهدف الحشد الشعبي في نينوى (صور)

2021/04/15 | 10:31 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تعرضت قوة من الحشد الشعبي، الخميس، الى هجوم صاروخي في محافظة نينوى.

وقال مصدر امني لـ NRT عربية (15 نيسان 2021)، ان "قوة امنية تابعة للواء 30 ضمن هيئة الحشد الشعبي تم استهدافها بصاروخ موجه".

واضاف المصدر ان "الهجوم استهدف النقطة العسكرية المرابطة بالقرب من قرية (باصخرة) الواقعة في ناحية برطلة شرق نينوى ما تسبب باصابة احد افراد الحشد الشعبي، فضلا عن اضرار داخل موقع المراقبة".

واشار المصدر الى ان "التحقيقات بدات لمعرفة الجهة التي تقف وراء الهجوم".

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