بعد قفزة غير مسبوقة.. كم بلغت أسعار صرف الدولار امام الدينار في الاسواق العراقية اليوم؟

2021/04/15 | 10:34 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

تراجعت اسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي بشكل نسبي بعد قفزة غير مسبوقة فاقت الـ149 ألف دينار لكل 100 دولار.

وسجلت اسواق وصيرفات العراق اليوم الخميس:

بغداد – بورصة الكفاح

147,800

….

السعر في الصيرفات ( تقريبي)

147,250

148,250

———————————————-

اربيل / بورصة

148,000

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البصرة / بورصة

147,900

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النجف / بورصة

147,850

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الموصل / بورصة

148,000

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السليمانية / بورصة

148,000

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