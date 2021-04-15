انخفاض اسعار صرف الدولار في بغداد والمحافظات

2021/04/15 | 10:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

انخفضت أسعار صرف الدولار، الخميس، في بورصة بغداد والمحافظات.

وسجلت بورصة الكفاح والحارثية 147700 دينار عراقي مقابل 100 دولار.



فيما سجلت امس الاربعاء 149200 دينار عراقي لكل 100 دولار.

وبلغت اسعار شراء الدولار في البورصة 147250 دينارا لكل 100 دولار.

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