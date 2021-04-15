بالصور:قصف صاروخي استهدف الحشد في نينوى

2021/04/15 | 10:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، الخميس، بقصف مقر لواء

30 في الحشد الشعبي، بمحافظة نينوى

وقال المصدر، إن "قصفا صاروخيا استهدف

مقر اللواء 30 بالحشد الشعبي بمنطقة

باصخرة في ناحية برطلة، ما ادى الى جرح

عنصرين في الحشد كح

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