2021/04/15 | 10:36 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أرتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، مدعومًا بانخفاض الدولار ، بينما يترقب المستثمرون الولايات المتحدة الأسبوعية مطالبات البطالة وبيانات مبيعات التجزئة لشهر آذار.وارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.2٪ إلى 1740.04 دولارًا للأوقية بحلول 05:05 بتوقيت غرينيتش.ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2٪ إلى 1740 دولارًا للأونصة.وانخفض الدولار الأمريكي إلى مستوى جديد ليصل الى أدنى مستوى له في أربعة أسابيع مقابل العملات الرئيسية، ويعتبر بعض المستثمرين الذهب أداة تحوط في مواجهة ارتفاع معدل التضخم، ولكن زيادة عائدات سندات الخزانة الأمريكية تقلص من جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.ويترقب المستثمرون الولايات المتحدة الأسبوعية مطالبات البطالة وبيانات مبيعات التجزئة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع اسعار الذهب في الاسواق العالمية بالتزامن مع تراجع الدولار عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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