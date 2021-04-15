رؤية سياسية للمناقشة الحلقة الثانية: توصيف وتحليل موقف الدولة بسلطاتها الثلاث من مشكلات المجتمع العراقي - كاظم حبيب

2021/04/15 | 10:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كاظم_حبيب لعب النظام البعثي بسياساته وأساليبه الفاشية دوراً كبيرا في نسف أسس وقيم النظام المدني على المستوى الداخلي، وإثارته لنزاعات دموية عبر سياساته التوسعية العدوانية وحروبه المتلاحقة على المستوى الإقليمي، ومواقفه الانتهازية المخاتلة والفاسدة على المستوى الدولي.



وكانت عواقب ذلك تدميرية للاقتصاد الوطني ومعيشة الشعب وما أنجز خلال ثمانية عقود من عمر الدولة العراقية، ولوحدة الدولة والنسيج الوطني للمجتمع العر ......





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