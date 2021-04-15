الصحة والأمان تخلق السعادة للإنسان - فلاح أمين الرهيمي

2021/04/15 | 10:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فلاح_أمين_الرهيمي يقول أهل العلم والمعرفة : (نعمتان مجهولتان الصحة والأمان).



إن هاتين الحالتين يمثلان الاستقرار النفسي عند الإنسان.



إن الإنسان حينما يصيبه المرض يجعله عاجز عن العمل ويعيش حياته في الألم والمحرمات والقلق وعدم الاستقرار وضيق النفس وعدم السعادة وكذلك الإنسان الذي يفقد الأمان يعيش حياته بالخوف والقلق وعدم الاستقرار وعدم السعادة ..



والشاعر يقول عن السعادة ما يلي : ربما استوطنت الكوخ وما في الكوخ كسرة ......





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