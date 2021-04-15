بينها شخص قتل شقيقه.. أبرز أربعة أحداث أمنية في بغداد خلال 24 ساعة

2021/04/15 | 11:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تنشر (بغداد اليوم)، الأحداث الأمنية التي وقعت في العاصمة بغداد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال مصدر، إن "شخصا أقدم على قتل شقيقه بسبب خلاف عائلي بينهم ضمن منطقة سبع قصور حي الزراعي شمال شرقي بغداد، أما في منطقة الكيلاني، دور التجاوز، قام شخص بطعن مواطن بآلة حادة داخل داره، ونقل على إثرها إلى مستشفى الكندي دون معرفة الأسباب".

وأضاف، أن "مجهولين، أطلقوا رمانة هجومية على دار مواطن في منطقة النهروان، مما أسفرت عن أضرار في واجهة المنزل، ورمانة دخانية أطلقها مجهولون أيضا على دار مواطن في منطقة البلديات الدور الزراعية بسبب خلاف عشائري، ما تسببت بأضرار مادية".

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