التربية النيابية تعلق على الدوام الحضوري والوزارة تؤكد إكمال المنصات الإلكترونية

2021/04/15 | 11:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

عدّ عضو اللجنة التربية النيابية، عباس الزاملي، اليوم الخميس، قرار وزارة التربية بالدوام الحضوري للتلاميذ لمدة يومين بالصائب، فيما أكدت الوزارة استعداد المنصات الإلكترونية لإكمال المنهاج.

وقال الزاملي في تصريح صحفي، إنَّ "الموقف الوبائي في البلاد خطر جدا، واعداد الاصابات في تزايد مستمر، لاسيما انَّ بعض الاصابات هي من الاطفال"، عادا |قرار جعل الدوام حضوريا ليومين بالأسبوع لمراحل معينة صائبا من الناحية التربوية لإكمال المنهاج المقر للفصل الثاني، بيد انه خطر من الناحية الطبية على الطلبة".

ومن جانبه، بيّن المتحدث باسم وزارة التربية حيدر فاروق، انَّ "التعليم لمراحل الرابع والخامس الابتدائي والاول والثاني المتوسط والرابع والخامس الاعدادي، سيكون الكترونيا فقط".

ونوه فاروق في تصريح صحفي، بانَّ "الوزارة كيفت المنصات الالكترونية بضمنها نيوتن وفضائية العراق التربوية، لتوجيه الدروس للمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية المنتهية وغير المنتهية لإكمال المنهاج الدراسي المقرر للفصل الثاني للعام الدراسي الحالي".

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