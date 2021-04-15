2021/04/15 | 11:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

فجرت تقارير صحفية، صباح اليوم الخميس، مفاجأة من العيار الثقيل في مستقبل الفرنسي رفائيل فاران، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، مع القلعة الملكية.

ويعد فاران من العناصر المميزة داخل نادي ريال مدريد، في تشكيلة زيدان المدير الفني، وانضم فاران إلى ريال مدريد في يونيو 2011، ويرتبط بعقد مع القلعة الملكية حتى نهاية الموسم المقبل، بالتحديد في حزيران 2022.

وأكد برنامج "الشيرينجيتو" الإسباني الشهير، أن "اللاعب فاران دخل في مفاوضات متقدمة للغاية مع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي للانضمام لصفوفه".

وأشار التقرير إلى أن "فريق ريال مدريد أدرك أن اللاعب لن يقوم بتجديد عقده مع النادي الملكي الفترة المقبلة".

واختتم التقرير أن "فاران قرر خوض تجربة جديدة خارج الدوري الإسباني، ولذلك ريال مدريد يفكر في بيعه لأنه لم يتبقى من عقد اللاعب إلا موسم واحد".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفاجأة.. نجم ريال مدريد يتفاوض مع مانشستر يونايتد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفاجأة.. نجم ريال مدريد يتفاوض مع مانشستر يونايتد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).