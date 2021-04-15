2021/04/15 | 11:00 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصيب عدد من عناصر الحشد الشعبي في العراق، الخميس، بصاروخ موجه استهدف مقرهم في ناحية برطلة بمحافظة نينوى....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور..جريحان بقصف صاروخي استهدف الحشد في نينوى) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور..جريحان بقصف صاروخي استهدف الحشد في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).