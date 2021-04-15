الخارجية الأميركية: حزب الله يدعم الفساد في لبنان

2021/04/15 | 11:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل على "التزام أميركا دعم لبنان"، وأكد أن "الشعب اللبناني يعاني لأن القادة فشلوا بالتزاماتهم وبحل المشاكل الاقتصادية".

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