بلاسخارت: هجوم اربيل محاولة لتهديد الاستقرار

2021/04/15 | 11:02 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدانت الممثلة الخاصة للامين العام للامم المتحدة جينين بلاسخارت اليوم الخميس، الهجوم على مطار اربيل الدولي مساء امس.

وقالت بلاسخارت في تغريدة على حسابها في تويتر، ان "أحداث الليلة الماضية في إقليم كوردستان هي مثال آخر على المحاولات المتهورة لتأجيج التوترات وتهديد استقرار العراق".

وأضافت "إننا ندين أعمال العنف هذه ونحث الحكومتين الفيدرالية وكوردستان على التحرك بسرعة وبتوحيد لمنع المزيد من التصعيد".

وكان قد سمع دوي انفجار قوي قرب مطار اربيل الدولي مساء امس الاربعاء، فيما اكدت وزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان ان صوت الانفجار كان بفعل طائرة مسيّرة تحمل مادة (تي.إن.تي) شديدة الانفجار، مستهدفةً مركزاً لقوات التحالف الدولي في المطار.

PUKmedia

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