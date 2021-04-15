مقتل جندي واصابة آخر في خورماتو

2021/04/15 | 11:02 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل جندي واصيب آخر بجروح اثر هجوم ارهابي لتنظيم داعش في خورماتو

وقال المصدر لـPUKmedia: ان ارهابيو داعش هاجموا ليلة الاربعاء، نقطة تفتيش تابعة للفوج الاول ـ اللواء 52 للجيش الاتحادي في قرية " حليوة" غرب خورماتو، موضحا، ان الاشتباكات اسفرت عن مقتل جندي واصابة آخر بجروح.

واضاف: ان الارهابيين فروا عقب الهجوم الى جهة مجهولة، لافتا الى ان الجندي الجريح تم ارساله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

PUKmedia عمر آواره

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