صالح: اعتداءات اربيل المتكررة تشير الى ضرورة توحيد الصف لمحاربة الخارجين عن القانون

2021/04/15 | 11:02 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدان رئيس الجمهورية، برهم صالح، الاعتداءات التي وقعت يوم أمس في أربيل، مشيراً إلى ضرورة توحيد الصف لمكافحة “الإرهابيين الخارجين عن القانون”.وقال برهم صالح في بيان إن “تكرار استهداف منشآت في أربيل وقبلها في بغداد ومناطق أخرى، جرائم إرهابية … Readmore

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