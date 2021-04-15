الأمم المتحدة توجه طلبا سريعا لبغداد واقليم كوردستان على خلفية استهداف اربيل

2021/04/15 | 11:02 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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دعت الامم المتحدة، الخميس، حكومتي بغداد واقليم كوردستان، الى التحرك سريعا لمنع التصعيد، معتبرة هجوم اربيل الاخير محاولة لتاجيج التوترات.

وذكرت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جنين بلاسخارت في تغريدة اطلع عليها NRT عربية (15 نيسان 2021)، ان "أحداث الليلة الماضية في إقليم كردستان هي مثال آخر على المحاولات المتهورة لتأجيج التوترات وتهديد استقرار العراق".

وأضافت "نحن ندين أعمال العنف هذه ونحث الحكومتين الفيدرالية وكردستان على التحرك بسرعة وبتوحيد لمنع المزيد من التصعيد".

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