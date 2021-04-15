المالية النيابية: الحكومة بصدد اتخاذ خطوتين تخص موازنة البلاد الحالية والمقبلة

2021/04/15 | 11:02 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قالت اللجنة المالية النيابية، الخميس، ان الحكومة بصدد اعداد موازنة البلاد للعام المقبل 2022، فضلا عن نيتها لاعداد موازنة تكميلية منتصف هذا العام.

واوضح عضو اللجنة جمال كوجر، في تصريح تابعه NRT عربية (15 نيسان 2021) ان "الحكومة شكلت لجنة لإعداد موازنة عام 2022 وطلبت من اللجنة المالية ان تسمي ممثلين عنها ليكونوا من ضمن اللجنة".

وأشار كوجرالى ان "إجراء الانتخابات المبكرة هو ما دفع الحكومة لهذه الخطوة، لاسيما أن البرلمان لابد ان يحل نفسه قبل موعد الانتخابات، وهذا الأمر يتطلب إعداد موازنة العام المقبل لكي لا يكون هناك إرباك بهذا الشأن" مبينا ان "البرلمان المقبل يستطيع التصويت على موازنة 2022 إذا أعدتها حكومة الكاظمي".

وأوضح ان " للحكومة نية في إعداد موازنة تكميلية منتصف هذا العام وإرسالها للبرلمان مع ارتفاع أسعار النفط".

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