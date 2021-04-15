بلاسخارت: قصف اربيل هو محاولة لتأجيج التوترات وتهديد لاستقرار العراق

2021/04/15 | 11:04 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وصفت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جنين بلاسخارت، اليوم الخميس، القصف الصاروخي الذي استهدف مقراً للتحالف الدولي في مطار أربيل الدولي، بأنه “محاولة لتأجيج التوترات وتهديد استقرار العراق”.وكتبت بلاسخارت على صفحتها الشخصية بموقع “تويتر” قائلة ان “أحداث الليلة الماضية في إقليم كردستان هي مثال آخر على المحاولات المتهورة لتأجيج التوترات وتهديد استقرار العراق”.وأضافت “نحن ندين أعمال العنف هذه ونحث الحكومتين الفيدرالية وكردستان على التحرك بسرعة وبتوحيد لمنع المزيد من التصعيد”.

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