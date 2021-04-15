الصحة العالمية: السعودية لم تحدد مشروطية التطعيم بلقاح كورونا لأداء الحج

2021/04/15 | 11:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الدكتور أحمد المنظري، المدير

الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق

المتوسط أن المملكة العربية السعودية

لم تعلن الإجراءات والضوابط التي يتم

اتخاذها خلال موسم الحج وتابع: "لم يحدد

بعد إلزام الحجاج بال

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