أول تعليق لزيدان بعد إطاحة فريقه ريال مدريد بليفربول من دوري الأبطال

2021/04/15 | 11:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب مدرب ريال مدريد، الفرنسي زين

الدين زيدان، عن سعادته الكبيرة بتأهل

فريقه إلى المربع الذهبي لدوري أبطال

أوروبا على حساب ليفربول.

وتأهل الريال بعد تعادله السلبي أمام

مضيفه ليفربول، أمس الأربعاء، مس

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