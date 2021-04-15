2021/04/15 | 11:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، في صلاح الدين، الخميس

(15 نيسان 2021)، باستشهاد منتسب في الجيش

العراقي وإصابة آخر، بهجوم شنه عناصر

داعش.

وقال المصدر،إن "جندياً في الجيش

العراقي استشهد، وأصيب آخر جراء هجوم

شنه عناصر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استشهاد منتسب بالجيش وإصابة آخر بهجوم لداعش شرقي صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استشهاد منتسب بالجيش وإصابة آخر بهجوم لداعش شرقي صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).