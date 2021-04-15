عضو لجنة الامن والدفاع: مافيات متعددة الجنسيات وراء محاولة إغراق العراق بالمخدرات

2021/04/15 | 11:11 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال عضو لجنة الامن والدفاع النيابية عبد الخالق العزاوي إن مافيات متعددة الجنسيات تقف وراء محاولة إغراق العراق بالمخدرات.وأشار العزاوي إلى أن المخدرات ستتحول خلال السنوات القليلة المقبلة إلى أقوى تهديد أمني يجتاح البلاد وأن العراق لم يعد مجرد … Readmore

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