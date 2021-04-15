2021/04/15 | 11:16 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي، اليوم الخميس، إكمال جميع الالتزامات الخاصة لإجراء الانتخابات المقرر إجراءها في تشرين الأول المقبل.وقال الهنداوي في تصريح صحفي، إن “جميع الالتزامات الخاصة بإجراء الانتخابات سواء من الناحية القانونية أو اللوجستية تحققت”، لافتاً إلى أن “مفوضية الانتخابات أكدت استعدادها لإجراء الانتخابات في العاشر من تشرين الأول المقبل”.وأضاف، أن “مجلس النواب أكمل التشريعات القانونية الخاصة بالمحكمة الاتحادية وحلّ المجلس، فضلاً عن إرسال رئيس الجمهورية المرسوم الخاص بإجراء الانتخابات”، مؤكداً أن “كل الأمور تسير نحو إجراء الانتخابات في موعدها”.وأشار إلى إن “الانتخابات ستجرى في يوم واحد في جميع مناطق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مستشار الكاظمي يحسم الجدل حول إجراء الانتخابات المبكرة عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشار الكاظمي يحسم الجدل حول إجراء الانتخابات المبكرة) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستشار الكاظمي يحسم الجدل حول إجراء الانتخابات المبكرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).