2021/04/15 | 11:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / ادانت الامم المتحدة قصف مطار اربيل الدولي ، وحثت الحكومة المركزية وحكومة الاقليم على التحرك بسرعة لمنع تكراره .وقالت الممثلة الخاصة للامين العام للامم المتحدة في العراق، جينين هينيس بلاسخارت، في تغريدة على تويتر :" ان احداث الليلة الماضية في اقليم كردستان هي مثال آخر على المحاولات الطائشة لتأجيج التوترات وتهديد استقرار العراق".واضافت:" ندين اعمال العنف هذه ونحث الحكومتين الاتحادية وفي اقليم كردستان على التحرك بسرعة وانسجام لمنع المزيد من التصعيد".وكان مطار اربيل تعرض الى هجوم بالصواريخ ليلة امس الاربعاء ، مستهدفا مركزا للتحالف الدولي في المطار ، لكن داخلية اقليم كردستان ذكرت ان الهجوم نفذ بطائرة مسيّرة تحمل مادة (تي.ان.تي) شديدة الانفجار.واستهدف مطار اربيل الدولي بعدة صواريخ في منتصف شباط الماضي ، ما اسفر عن مقتل متعاقد مدني واصابة 5 آخرين وجندي امريكي./ انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الامم المتحدة تدين قصف مطار اربيل وتحث الحكومة المركزية والاقليم على التحرك لمنع تكراره) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الامم المتحدة تدين قصف مطار اربيل وتحث الحكومة المركزية والاقليم على التحرك لمنع تكراره) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).