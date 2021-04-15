دوري ابطال آسيا خارج التغطية بسبب شروط الاتحاد الآسيوي

2021/04/15 | 11:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي / نينا / حالت شروط الاتحاد الاسيوي لكرة القدم دون نقل مباريات دوري ابطال آسيا لعام 2021 التي انطلقت امس الاربعاء، تلفزيونيا.ولم تعلن اي قناة عربية حصولها على حقوق بث المسابقة عبر شاشتها.وبذلت قنوات الامارات الرياضية ، وابوظبي ودبي والشارقة الرياضية واخرى عربية عاملة في دبي ، جهوداً حثيثة لنيل حقوق بث مباريات مجموعة الشارقة في دوري ابطال آسيا، لكنها اصطدمت بشروط مبالغ فيها من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، خصوصاً في ما يتعلق بالعائد المادي.واكد مصدر في احدى القنوات الرياضية في دبي :" ان المطالب المالية كانت خيالية ومبالغاً فيها، وحاولت القنوات الرياضية التوصل الى صيغة تفاهم مشترك مع الاتحاد الآسيوي طوال الايام الماضية، ولكن لم تصل الى النتيجة المرجوة"./ انتهى

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