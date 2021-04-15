2021/04/15 | 11:21 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لمنع استهداف الارتال ..انتشار أمني مكثف في الديوانية

أفاد مصدر في شرطة محافظة الديوانية، الخميس، بنشر قوات أمنية مكثفة على الطريق الدولي ضمن الحدود الإدارية لمحافظة الديوانية، لوضع حد لاستهداف الارتال.

وقال المصدر إن "انتشاراً أمنياً كثيفاً على الطريق الدولي ضمن الحدود الإدارية لمحافظة الديوانية، عبر دوريات أمنية ثابتة وراجلة منتشرة حول الطريق مع إجراء جولات أمنية حول الطريق والتفتيش من قبل مكافحة المتفجرات".

وأوضح، أن "الإجراء يأتي لمنع تكرار استهداف الارتال التابعة لقوات التحالف الدولي، التي تستهدف بشكل شبه يومي على هذا الطريق، رغم كل الإجراءات الأمنية المتخذة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لمنع استهداف الارتال .. انتشار أمني مكثف في الديوانية) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لمنع استهداف الارتال .. انتشار أمني مكثف في الديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).