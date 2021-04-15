بعد الخطوط الجوية.. وزير النقل يصف شركة السكك الحديد بـ”الخاسرة” أيضًا.. وعقبة “خطيرة” تقف أمام القطار المعلق

2021/04/15 | 11:26 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اعتبر وزير النقل ناصر الشبلي، شركة السكك الحديد شركة “خاسرة”، وذلك بعد تصريح مشابه سابق حول الخطوط الجوية العراقية.

وقال الشبلي في تصريحات خلال استضافته في برنامج كشف حساب الذي يعرضه تلفزيون عراق 24 HD، إن “شركة السكك الحديد تمتلك الان فقط 4 الاف موظف بعد ان كانت تضم نحو 12 الف موظف”.

وبين أن “الشركة العامة لسكك الحديد شركة خاسرة ومهملة ومنذ ان تسنمت المنصب وجدتها موجودة فقط وعبارة عن شركة خاسرة”.

وحول قطار بغداد المعلق، قال الشبلي ان الوزارة انهت دراسة عرضين لانجاز المشروع احدهما عرض شركة انستوم الفرنسية، والشركة الكورية، مبينا انه في صدد الذهاب للتوقيع تفاجأنا بتخصيص فقط 50 مليون دولار، في حين ان الموازنة قد حددت الحكومة وجود قرض بملياري دولار مرصودة فقط لهذا المشروع.

وبين انه “سنقدم اعتراض بهذا الشأن وان الـ50 مليون دولار لاتكفي ولانستطيع الذهاب نحو انجاز المشروع بهذا التخصيص”.

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