مراسل العالم: البارزاني اتهم الحشد بشكل غير مباشر بهجوم أربيل

2021/04/15 | 11:31 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مراسل قناة العالم في بغداد تعرض اللواء 30 من الحشد الشعبي المرابط على حدود كردستان إلى هجوم من قبل البشمركة بواسطة صواريخ كورنت وأيضا رشاشات عيا...

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