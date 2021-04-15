التربية تكشف عن اسباب صدور قرار الدوام الحضوري

2021/04/15 | 11:32 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت وزارة التربية، اليوم الخميس، عن أسباب صدور قرار الدوام الحضوري لبعض المراحل الدراسية.وقال المتحدث بأسم الوزارة حيدر فاروق، في تصريح صحفي، إن “قرار اللجنة العليا جاء بمقترحات رفعتها وزارة التربية إلى اللجنة على أن يكون الأول والثاني والثالث الابتدائي دواماً حضورياً”، مبيناً أن “هذه المراحل لم تتلقَ التعليم بشكل جيد، وهذه المراحل هي الأساس للعملية التربوية والتعليمية”.وأضاف أنه “تم شمول السادس الابتدائي والثالث المتوسط والسادس الاعدادي بالتعليم الحضوري، كونها مراحل منتهية والامتحانات وزارية واسئلة موحدة”.وأشار إلى أن “آلية الدوام وضعت يومين في الأسبوع، أما آلية الدوام في الصفوف غير المنتهية سيكون الكترونياً، وستصدر الوزارة […]

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