مصرف الرافدين يحدد فروعه المشمولة بقروض شقق بسماية

2021/04/15 | 11:33 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

حدد مصرف الرافدين فروعه المشمولة بقروض شقق بسماية السكنية.

قناة "ناس" على تلكرام..



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وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (15 نيسان 2021) إن "الفروع التي تمنح قروض بسماية هي: المستنصر، والخلفاء، والامين، والباب الشرقي، والفردوس، وحي الزهراء، وبراثا، والقصر الابيض، والحي العربي، وحي العامل، والمعرفة، وسبع قصور، والحرية، والمدائن.



الامانة العامة لمجلس الوزراء".

ودعا المواطنين الى "مراجعة فروعه المشمولة بمنح القروض لترويج معاملات بسماية"

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