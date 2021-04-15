2021/04/15 | 11:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفد تركي سيزور مصر مطلع مايو لبحث تطبيع العلاقات بين البلدين

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