نشرت وزارة التربية، رابط النتائج النهائية للامتحانات التمهيدية / للصف السادس الابتدائي / الانبار ، للعام الدراسي 2020- 2021.
#الخارجي_بناتhttps://drive.google.com/file/d/1wMmDx5rvoAn_JSQaEiuLny-qylX8Lshj/view?usp=sharing
#الخارجي_بنينhttps://drive.google.com/file/d/1RGd9IkRcbxRnCLG6dDKBkF37T3V-27Yp/view?usp=sharing
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