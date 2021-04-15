صحة الاقليم تحذر من تزايد الاصابات بكورونا

2021/04/15 | 11:33 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم الخميس، تزايد الاصابات بفايروس كورونا، داعية المواطنين الى التزام اكثر بالتعليمات الصحية.

وقال الدكتور رهيل فريدون وكيل وزارة الصحة خلال مؤتمر صحي تابعه PUKmedia: ان تلقي اللقاح هو الحل الوحيد لايقاف فايروس كورونا، حاثا المواطنين على التطعيم لمنع تفشي الفايروس.

واضاف: ان عدد الاصابات بفايروس كورونا في تزايد منذ 5 ايام، مؤكدا ان اللجنة العليا لمكافحة كورونا هي من تقرر اتخاذ اي قرار جديد.

واكد ان اجراءات اللجنة ليست بمستوى توصيات وزارة الصحة، مشيرا الى ان المواطنين يستطعيون تلقي اللقاح المضاد لكورونا بعد التسجيل الكترونيا.

وكانت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، قد اعلنت الاربعاء، عن تسجيل الاصابات (1159 اصابة جديدة) و17 حالة وفاة جديدة بفايروس كورونا المستجد.

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