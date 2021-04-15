توضيح من التربية بشأن الدوام الحضوري للطلبة

2021/04/15 | 11:33 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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عزت وزارة التربية، الخميس، قراراها بشأن دوام الطلبة الحضوري، إلى ان بعض المراحل لم تتلق التعليم بشكل جيد.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق، في تصريح تابعه NRT عربية (15 نيسان 2021)، إن "قرار اللجنة العليا جاء بمقترحات رفعتها وزارة التربية إلى اللجنة على أن يكون الأول والثاني والثالث الابتدائي دواما حضوريا"، مبينا أن "هذه المراحل لم تتلقَ التعليم بشكل جيد، وهذه المراحل هي الأساس للعملية التربوية والتعليمية".

وأضاف أنه "تم شمول السادس الابتدائي والثالث المتوسط والسادس الاعدادي بالتعليم الحضوري، كونها مراحل منتهية والامتحانات وزارية واسئلة موحدة".

وأشار إلى أن "الية الدوام وضعت يومين في الأسبوع، أما آلية الدوام في الصفوف غير المنتهية سيكون الكترونيا، وستصدر الوزارة التعليمات الخاصة للدوام بالنظام الالكتروني وللكوادر التدريسية، وستكون هنالك صلاحيات للمديريات العامة، لمعرفة كيفية دوام المدرسين على النظام الالكتروني من مدرسي الرياضة والفنية".

وأكد "أهمية أن يكون هناك تكافؤ في الفرص التعليمية والمنهجية، وأكمال المناهج الدراسية"، مبينا أن "بعض المديرين العامين في المديريات وضعوا رؤى في توزيع الصفوف للمراحل الثلاث، وكيفية ادراتها بشكل صحيح".

وذكر أن "هذا العام اعتمد على اليوم الواحد الحضوري والتعليم الالكتروني لم يكن ناجحا 100%، كونه يحتاج لبنى تحتية وامكانيات عالية، وأن تكون متوفرة من قبل".

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