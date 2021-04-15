النزاهة تستقدم محافظاً ومسؤولين للإضرار بالمال العام

2021/04/15 | 11:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، صدور أمر استقدامٍ بحقِّ محافظ كركوك وعددٍ من مديري الأقسام في ديوان المحافظة؛ على خلفيَّة مخالفاتٍ مرتكبة.وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان تلقاه […]

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