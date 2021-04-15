الكاظمي يوجه بفتح تحقيق فوري بشأن الهجمات على أربيل وبعشيقة

2021/04/15 | 11:36 - المصدر: قناة التغيير

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وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بفتح تحقيق فوري في الاعتداءات التي حدثت في أربيل ومناطق أخرى.

ونقل اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة عن الكاظمي القول ان أمن العراق هو من مسؤولية الحكومة والقوات الامنية العراقية بكل تشكيلاتها، وان هذا النوع من الاعمال الارهابية التي تجري في شهر رمضان المبارك هدفها زعزعة الامن.

وأضاف الكاظمي بحسب للبيان، ان البعض يحاول خلق الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار، وهو امر مرفوض وسوف يواجه بقوة القانون وتكاتف الشعب العراقي.

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