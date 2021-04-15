2021/04/15 | 11:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني /متابعة بعد غياب دام لأكثر من 19 عاما ومع ظهورها الأول على الشاشات، خطفت النجمة المصرية شريهان الأضواء فور إطلاق إعلانها مع إحدى شركات المحمول، لتتحول إلى حديث الساعة في مواقع التواصل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد 19 عاما من الغياب..



كواليس “عودة شريهان” المركز الخبري الوطني.

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