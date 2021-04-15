النزاهة : استقدام محافظ كركوك ومديري اقسام في المحافظة بتهمة الاضرار بالمال العام

2021/04/15 | 11:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلنت هيئة النزاهة عن صدور امر استقدامٍ بحق محافظ كركوك وعددٍ من مديري الاقسام في ديوان المحافظة بتهمة الاضرار بالمال العام .وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة :" ان امر الاستقدام شمل محافظ كركوك و مديري اقسام العقود الحكوميَّة والتخطيط العام والهندسة، و مدير قسم الحسابات السابق"./ انتهى7

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