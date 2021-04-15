انباء عن انفجار في السليمانية لم يعرف سببه

2021/04/15 | 11:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تداولت اوساط محلية انباء عن وقوع انفجار في السليمانية لم يعرف سببه بعد .وذكرت الانباء :" ان الانفجار وقع في معمل للحديد بمنطقة تانغرو وادى الى مقتل شخص وجرح اربعة آخرين "./ انتهى

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