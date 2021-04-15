انتحار فتاة باطلاق النار على نفسها في بعقوبة

2021/04/15 | 11:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / اقدمت فتاة على الانتحار باطلاق النار على نفسها في بعقوبة ، مركز محافظة ديالى .وقال مصدر محلي لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا /:" ان فتاة انتحرت باطلاق النار على نفسها داخل منزلها باطراف بعقوبة ".واضاف :" ان الجثة نقلت الى دائرة الطب العدلي، فيما فتحت الشرطة تحقيقا بالحادث "./انتهى

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