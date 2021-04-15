رئيس الجمهورية برهم صالح يؤكد على ضرورة انصاف ضحايا الانفال وضمان عدم عودة الاستبداد

2021/04/15 | 11:50 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عد الرئيس العراقي برهم صالح ان ضمان عدم عودة الاستبداد يجسد أعظم تقديرا للشهداء.ودعا الرئيس صالح في بيان لذكرى مجزرة الانفال، الى الحفاظ على وحدة الصف بهدف عدم عودة الاستبداد بأي شكل من الأشكال إضافة الى إنصاف الضحايا، حيث … Readmore

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