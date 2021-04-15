قفزة جديدة بمبيعات البنك المركزي من العملة الصعبة.. هل نجحت بخفض سعر الدولار؟

2021/04/15 | 11:58 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

فاقت مبيعات البنك المركزي اليوم الخميس، من العملة الصعبة، مبيعات يوم امس الاربعاء حيث تجاوزت الـ205 مليون دولار.

واظهرت نتائج مزاد بيع العملة للبنك المركزي اليوم الخميس، بلوغ المبيعات الكلية 205,445,296.

وبلغ اجمالي البيع لاغراض تعزيز الارصدة في الخارج حوالات واعتمادات، 196,445,296.

اما اجمالي البيع النقدي فقد بلغ 9,000,000 دولار.

واعلن البنك المركزي في وقت سابق زيادة مبيعاته من العملة الصعبة في مزاد بيع العملة لغرض تغطية الطلب المتزايد على الدولار، فيما تزامن هذا التوجه مع ارتفاع اسعار الدولار في الاسواق العراقية بارقام عالية.

وانخفض سعر الدولار في الاسواق العراقية اليوم إلى 148 ألأف و500 دينار، بعد قفزة فاقت الـ149 الف و250 دينار.

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