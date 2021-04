الخارجية الامريكية: الهجمات تثير الغضب وهي انتهاك لسيادة العراق

2021/04/15 | 12:00 - المصدر: قناة التغيير

اعبرت وزارة الخارجية الأمريكية عن غضبها جراء الهجوم الصاروخي على مطار أربيل الدولي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس تعقيباً على القصف الصاروخي الذي استهدف مركزاً للتحالف الدولي في مطار أربيل الدول قال ان الهجمات في إقليم كردستان تثير الغضب وان الشعب العراقي عانى طويلا جدا من هذا النوع من العنف وانتهاك سيادته.

Outraged by reports of attacks in the Iraqi Kurdistan Region.



The Iraqi people have suffered for far too long from this kind of violence and violation of their sovereignty.

— Ned Price (@StateDeptSpox) April 14, 2021

