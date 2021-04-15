القبض على اثنين من الارهابيين في نينوى والانبار

2021/04/15 | 12:02 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الخميس، عن القاء القبض على اثنين من الارهابيين في محافظتي نينوى والانبار.وقال المديرية في بيان، انه “بناءً على معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات نينوى تمكنت مفارزها في الفرقة ١٦ وبالتعاون مع لواء المشاة الثالث من القاء القبض على أحد الارهابيين في تلكيف بالموصل”.[…]

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