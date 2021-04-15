تصريح رسمي يحسم الجدل بشأن إجراء الانتخابات المبكرة في موعدها

2021/04/15 | 12:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي، اليوم الخميس، إكمال جميع الالتزامات الخاصة لإجراء الانتخابات، فيما أشار إلى أن الأمور تسير نحو اجرائها في موعدها.

وقال الهنداوي للوكالة الرسمية، إن "جميع الالتزامات الخاصة بإجراء الانتخابات سواء من الناحية القانونية أو اللوجستية تحققت"، لافتاً إلى أن "مفوضية الانتخابات أكدت استعدادها لإجراء الانتخابات في العاشر من تشرين الأول المقبل".

وأضاف، أن "مجلس النواب أكمل التشريعات القانونية الخاصة بالمحكمة الاتحادية وحلّ المجلس، فضلاً عن إرسال رئيس الجمهورية المرسوم الخاص بإجراء الانتخابات"، مؤكداً أن "كل الأمور تسير نحو إجراء الانتخابات في موعدها".

وأشار إلى إن "الانتخابات ستجرى في يوم واحد في جميع مناطق البلاد ولا تأجيل لأي منطقة".

ووقع رئيس الجمهورية، برهم صالح، الاثنين الماضي، المرسوم الخاص بإجراء الانتخابات المبكرة في 10 تشرين الأول المقبل.

وقال برهم صالح، في كلمة بالمناسبة تابعتها (بغداد اليوم)، إن "الانتخابات المقبلةَ مهمةٌ ومفصلية وتأسيسية، وتأتي بعد حراكٍ شعبي ناهض يُطالب بالإصلاحِ وتصحيحِ المسارات، وان تأمين حقِّ العراقيينَ في اختيارِ ممثليهم بعيداً عن الضغوط والابتزاز وسرقةِ أصواتِهم يمثلُ أولويةً قصوى، للخروج من ترسباتِ وتراكمات المراحل السابقة".

ودعا صالح الجميع الى "الاستعداد للانتخاباتِ والمشاركةِ الجادةِ فيها والتعبيرِ عن الإرادة الحرة، فالانتخابات فرصة لتحقيقِ تطلعات الشعب النبيلة"، مضيفا "فلتكن اصواتُنا الانتخابية حاسمةً وحازمة في تأكيدِ الانتقالِ بالعراق الى مرحلةٍ يكون فيها اكثرَ تقدماً وعدلاً واستقراراً واستقلالاً".

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