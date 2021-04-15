مسؤول محلي بديالى يطمئن بشأن مصير الاف الدوانم من البساتين مهددة بالجفاف

2021/04/15 | 12:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالىأكد مدير ناحية قزانية (98كم شرق بعقوبة) في محافظة ديالى، مازن الخزاعي، اليوم الخميس (15 نيسان 2021)، أن وضع البساتين الواقعة بين ناحيتي مندلي وقرانية مطمئن بعض الشيء بعد حفر آبار ارتوائية على مقربة منهما.وقال الخزاعي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "بساتين ناحيتي مندلي وقزانية تشكلان بقايا من غابة الحدود الواقعة شرق ديالى والتي تزيد مساحتهما عن 10 آلاف دونم من بساتين النخيل وبقية الأشجار المثمرة، بعد ما انحسرت بنسبة 60% بسبب الحروب والجفاف في العقود الماضية".وأضاف، أن "الوضع بشأنها مطمئن في الوقت الحالي بعد حفر الآبار الارتوائية فيها، فضلاً عن وجود أخرى قديمة يتم العمل على اعادة تأهيلها".واشار الخزاعي إلى أن "برنامج احتواء جفاف الحدود من قبل وزارة الموارد المائية بدأ فعلياً من خلال حفر 8 آبار من محطات الإسالة المركزية في مندلي وقزانية، إضافة إلى حفر أخرى في محيط الاحياء السكنية لزيادة قدرات إيصال المياه مع ارتفاع درجات الحرارة في الأيام المقبلة".وكانت مناطق الحدود تضم غابات كبيرة جدا للنخيل والحمضيات لكنها دمرت بفعل الحروب والجفاف ونزوح الجزء الاكبر من الاهالي في الثمانينيات من القرن الماضي.

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