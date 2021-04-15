روحاني عن موجة كورونا الرابعة في بلاده: بدأت بعد دخول الفيروس البريطاني من العراق

2021/04/15 | 12:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

تحدث الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الخميس (15 نيسان 2021)، عن الوضع الوبائي في بلاده، فيما أشار إلى أن موجة كورونا الرابعة جاءت بعد دخول الفيروس البريطاني المحور للبلاد من العراق.وقال روحاني في كلمته خلال مراسم تدشين 4 مشاريع وطنية للصناعة البتروكيمياوية: "لم نصل لغاية الان الى ذروة موجة كورونا الرابعة، ومن المتوقع أن نشهد اياماً أشد في بعض المحافظات خلال الأسبوع المقبل"، مضيفاً: "نأمل بأن نخرج من هذا المسار والذروة خلال الأسابيع المقبلة".

وأشار إلى أن "الفيروس البريطاني انتشر في جميع محفظات البلاد تقريباً، ولو لم يكن الفيروس البريطاني لما شهدنا هذه الذروة من انتشار المرض".

وتابع قائلاً: "بطبيعة الحال، كانت هناك سلسلة مشاكل بعد عيد النوروز (بدأ في 21 اذار/مارس) الا ان أساس المشكلة، هو أن الفيروس البريطاني دخل من العراق الى خوزستان ومنها الى المحافظات المجاورة ومن ثم الى انحاء البلاد".

ولفت روحاني إلى أن "مراسم اجتماعية كالتجمعات في الاعراس ومجالس العزاء والزيارات الاسرية خاصة في عيد النوروز، كانت مؤثرة ايضا في سرعة انتشار المرض".

وأشار إلى أن "الحل لقضية كورونا يكمن في اللقاح"، مضيفاً: "ينبغي علينا استيراد انواع اللقاحات التي يمكننا استيرادها وعلى شركات القطاع الخاص بذل الجهود في هذا المجال، لأننا لا يمكننا انتظار اللقاح الداخلي حتى الصيف، وعلينا الاستفادة من اللقاحات الخارجية في فصل الربيع".

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