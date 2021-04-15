2021/04/15 | 12:04 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الخميس، عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ محافظ كركوك وعددٍ من مديري الأقسام في ديوان المحافظة؛ على خلفيَّة مخالفاتٍ مرتكبة.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (15 نيسان 2021)، بـ "إصدار القضاء أمر استقدام لمحافظ كركوك وعدد من المسؤولين في ديوان المحافظة وهم كلٌّ من مديري أقسام العقود الحكوميَّة والتخطيط العام والهندسة، فضلاً عن مدير قسم الحسابات السابق"، لافتةً إلى أن "أمر الاستقدام صدر على خلفيَّة مخالفاتٍ شابت بعض أعمال الصيانة والتأثيث في المحافظة" .

وتابعت الدائرة أن "أمر الاستقدام الصادر استناداً إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات كان لمخالفاتٍ في تأثيث بناية المحافظة الجديدة وصالات الانتظار وإيصال الكهرباء".

وسبق للهيئة أن أعلنت عن صدور أمر استقدامٍ ومنع سفرٍ لمحافظ ومدير الأبنية المدرسيَّـة في المحافظة، فيما أشارت إلى صدور أوامر قبض لـ (23) موظفاً في قضيَّة إنشاء مدارس بطريقة البناء الجاهز فيها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء يستدعي أحد المحافظين وعدد من المسؤولين بتهمة الأضرار بالمال بالعام) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القضاء يستدعي أحد المحافظين وعدد من المسؤولين بتهمة الأضرار بالمال بالعام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).